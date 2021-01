Giorno della Memoria, Lady Godiva racconta l'Olocausto con lo spettacolo 'Kaninchen' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) 'Sfrattati. Ci sentiamo così, fuori dalla nostra casa, che è il teatro, il luogo che ci piace sentire e condividere con lo spettatore'. Con queste parole Eugenio Sideri, regista e drammaturgo di Lady ... Leggi su ravennatoday (Di mercoledì 20 gennaio 2021) 'Sfrattati. Ci sentiamo così, fuori dalla nostra casa, che è il teatro, il luogo che ci piace sentire e condividere con lo spettatore'. Con queste parole Eugenio Sideri, regista e drammaturgo di...

DiMarzio : #Calciomercato | #Milik al #Marsiglia, domani potrebbe essere il giorno della chiusura: accordi sempre più definiti - chetempochefa : “Caro papà, ogni sera prima di addormentarci ti ringraziamo per il modo in cui ci hai insegnato a vivere.' Nel gio… - marcoconterio : ???? #Milik all'#OM. 9+4 e 20% futura rivendita. Domani può essere il giorno della definizione della trattativa. Prim… - Phonzieapp : RT @twitorino: Il 27 gennaio si celebrerà il #GiornodellaMemoria2021. #Torino ha sempre vissuto la ricorrenza dando vita ad eventi in memo… - AiseStampa : Giorno della memoria: l’IIC di Tirana presenta il film “Anita B.” Di Roberto Faenza -