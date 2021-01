Giorgio Cantarini | il bambino de La vita è bella | ora lavora al call center Covid

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 20 gennaio 2021), l'attore che esordì a 5 anni ne La, ha recentemente iniziato are come operatore in un, l'interprete delde Ladi Roberto Benigni, ha rilasciato un'intervista per Il Messaggero in cui ha parlato delle difficoltà che sta affrontando a causa del: "Per gli artisti è un momento molto difficile, bisogna arrangiarsi. E se ci si riesce dando anche una mano nella battaglia contro il virus è ancora meglio.", 29 anni, originario di Montefiascone, in provincia di Viterbo, ha continuato a recitare nel corso degli anni, si era recentemente ...