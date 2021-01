JesusIs75629386 : RT @SecolodItalia1: Giorgia Meloni umilia con l’ironia chi la chiama “pesciarola”. E Scanzi rosica (video) - erpomata5 : RT @maurizioacerbo: Non ricordo Giorgia Meloni inveire contro il #mercimonio quando la destra acquistava il paffuto senatore De Gregorio ht… - clmnns : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Cara Giorgia Meloni, stanno giocando sulla paura degli Italiani relativamente al fa… - dastjpopino : RT @SecolodItalia1: Giorgia Meloni umilia con l’ironia chi la chiama “pesciarola”. E Scanzi rosica (video) - CpiMaci : RT @SecolodItalia1: Giorgia Meloni umilia con l’ironia chi la chiama “pesciarola”. E Scanzi rosica (video) -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Meloni

Un serio pericolo per il Pd, palpabile nelle parole del segretario Nicola Zingaretti, che accusa Renzi di favorire gli alleati di Trump in Italia – Matteo Salvini e Giorgia Meloni – con l’apertura del ...IL GRUPPO DEM in Consiglio propone la sua ricetta per il ritorno tra i banchi. «Screening anche negli istituti, i tre milioni per gli impianti di areazione sottratti all'ammodernamento dei laboratori ...