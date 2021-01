GfVip: “Mi sento morire portatemi in ospedale”. Stefania sta male ed ha la febbre alta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Stefania minaccia di lasciare la casa Non è la prima volta che un concorrente minaccia di varcare la porta rossa. Gli inquilini della casa si sono parecchio spaventati quando, dopo la puntata, Stefania Orlando è stata travolta da una crisi emotiva e si è diretta verso l'uscita del loft, con tutte le intenzioni di abbandonare il gioco. Stefania in serata h incassato il colpo di Andrea Roncato, suo ex marito che, ospite nel salotto di Barbara d'Urso non si è risparmiato parole al vetriolo nei suoi confronti. Il loro matrimonio finito è ancora una ferita aperta per la Orlando. "Amore se esci vengo con te", ha tuonato Tommaso sbarrando la porta rossa a Stefania. La crisi poi fortunatamente è rientrata e Stefania è riuscita a tranquillizzarsi ballando maledetta Primavera con Tommaso. ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 20 gennaio 2021)minaccia di lasciare la casa Non è la prima volta che un concorrente minaccia di varcare la porta rossa. Gli inquilini della casa si sono parecchio spaventati quando, dopo la puntata,Orlando è stata travolta da una crisi emotiva e si è diretta verso l'uscita del loft, con tutte le intenzioni di abbandonare il gioco.in serata h incassato il colpo di Andrea Roncato, suo ex marito che, ospite nel salotto di Barbara d'Urso non si è risparmiato parole al vetriolo nei suoi confronti. Il loro matrimonio finito è ancora una ferita aperta per la Orlando. "Amore se esci vengo con te", ha tuonato Tommaso sbarrando la porta rossa a. La crisi poi fortunatamente è rientrata eè riuscita a tranquillizzarsi ballandodetta Primavera con Tommaso. ...

peachiall : RT @simona_says: Com’è che diceva? Ah, sì! “MaVia TeVesa è come una mamma peV me” Sento i rumori del circo ?? #gfvip #tzvip #prelemi #rosmel… - _benoch : RT @simona_says: Com’è che diceva? Ah, sì! “MaVia TeVesa è come una mamma peV me” Sento i rumori del circo ?? #gfvip #tzvip #prelemi #rosmel… - Dayanemello54 : RT @simona_says: Com’è che diceva? Ah, sì! “MaVia TeVesa è come una mamma peV me” Sento i rumori del circo ?? #gfvip #tzvip #prelemi #rosmel… - Giulia39292451 : RT @simona_says: Com’è che diceva? Ah, sì! “MaVia TeVesa è come una mamma peV me” Sento i rumori del circo ?? #gfvip #tzvip #prelemi #rosmel… - clexa_griffin : RT @simona_says: Com’è che diceva? Ah, sì! “MaVia TeVesa è come una mamma peV me” Sento i rumori del circo ?? #gfvip #tzvip #prelemi #rosmel… -