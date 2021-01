GFVip, Andrea Roncato e la “guerra” con Stefania Orlando: «Quando avevo bisogno per la droga, se ne andò» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Continua il botta e risposta (a distanza) fra Andrea Roncato e l’ex moglie Stefania Orlando, reclusa nella casa del Grande Fratello Vip. Andrea Roncato infatti, rispondendo ad alcune critiche da parte dei follower ha spiegato: “Quando avevo bisogno per la droga se ne andò e grazie a Dio ce la feci da solo con la mia volontà”. In tv infatti Andrea Roncato ha fatto recentemente sapere che la fine del suo matrimonio con Stefania Orlando era da attribuire ai suoi problemi con la droga, e non alla presenza di un terzo incomodo. La Orlando, venuta a sapere delle parole del suo ex durante la diretta del ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Continua il botta e risposta (a distanza) frae l’ex moglie, reclusa nella casa del Grande Fratello Vip.infatti, rispondendo ad alcune critiche da parte dei follower ha spiegato: “per lase nee grazie a Dio ce la feci da solo con la mia volontà”. In tv infattiha fatto recentemente sapere che la fine del suo matrimonio conera da attribuire ai suoi problemi con la, e non alla presenza di un terzo incomodo. La, venuta a sapere delle parole del suo ex durante la diretta del ...

orlandomyqueen : RT @Bebbe___: Matilde e Andrea incollati Pt.8 (Da notare gli sguardi di Tommaso e Stefy) #GFVIP - PazzeskaMilanoT : RT @nelnomedeltrash: Quando cercherete la parola “ESSERE SUPERIORI” vi uscirà questo video perché Andrea zenga lo è. Quando cercherete la… - orlandomyqueen : RT @robertcasolino: Andrea che bacia tutti la mattina, ma lo stappiamo che in realtà lo fa solo per poter baciare Stefy...e come dargli tor… - GCamberi : Il modo in cui Stefania Orlando ha azzittito e asfaltato, con la sua signorilità, le misere esternazioni di Andrea… - saraferilli_ : Ma si può chiedere al #GFVIP di mandare 2/3 giorni Stefania e Andrea in cucurio???????????????? -