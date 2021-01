Gft Italia | sostegno a dipendenti e nuove assunzioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Lab) - "Non è stato semplice abituarsi alla condizione di precarietà che l'emergenza Covid ci ha imposto da quando a fine febbraio del 2020 siamo stati investiti dalla pandemia. Dopo tutti questi mesi, oggi siamo in attesa di capire i risvolti che la disponibilità e la somministrazione dei vaccini avranno sul futuro, la società, le nostre vite e ci chiediamo quando potremo tornare a una situazione che si possa definire di reale normalità". A dirlo Fabio Bertolini, head of hr Italy and global talent management lead di Gft. Durante questo periodo, ricorda, "sconvolto dalla pandemia, è stata indicata come 'new normal' la nostra capacità di adattarci aforme di socializzazione, di fare acquisti, di fruizione dei servizi, di condivisione di emozioni ed esperienze, ma anche amodalità ...