GF Vip | Stefania Orlando si ubriaca e sta malissimo

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una notte, anzi quel che restava della notte, a suon di musica e alcol.aveva da dimenticare diverse cose: le parole del suo ex marito Roncato, che l’hanno distrutta, e la notizia che Signorini ha rivelato ai vipponi, cioè il prolungamento del reality. Un’ intera giornata trascorsa a letto per smaltire una sbornia colossale e i bagordi notturni: la, evidentemente non avvezza a bere, si Articolo completo: dal blog SoloDonna