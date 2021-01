GF Vip, nasce una nuova coppia: le foto parlano chiaro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Le foto a fine articolo! Guenda Goria e Filippo Nardi insieme? Sì! L’ultimo numero del settimanale Chi ha pubblicato le foto che mostrano gli ex concorrenti del reality a braccetto in piazza Duomo a Milano durante un incontro organizzato per seppellire i rancori sorti per i discutibili commenti che ‘il conte’ ha riservato a Maria Teresa Ruta. “Guenda non ha certo tradito la sua mamma di cui aveva preso subito le difese”, assicura il magazine diretto da Alfonso Signorini che racconta come proprio durante la serata immortalata dalle immagini Nardi si sia voluto scusare con la donna che, visto il bacio di saluto, pare aver perdonato il colpo di testa dell’ex inquilino della Casa.. (Continua..) Negli ultimi giorni si era vociferato di un flirt in corso tra Guenda Goria (32 anni) e Filippo Nardi (51) che però la figlia di Maria Teresa Ruta si era ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lea fine articolo! Guenda Goria e Filippo Nardi insieme? Sì! L’ultimo numero del settimanale Chi ha pubblicato leche mostrano gli ex concorrenti del reality a braccetto in piazza Duomo a Milano durante un incontro organizzato per seppellire i rancori sorti per i discutibili commenti che ‘il conte’ ha riservato a Maria Teresa Ruta. “Guenda non ha certo tradito la sua mamma di cui aveva preso subito le difese”, assicura il magazine diretto da Alfonso Signorini che racconta come proprio durante la serata immortalata dalle immagini Nardi si sia voluto scusare con la donna che, visto il bacio di saluto, pare aver perdonato il colpo di testa dell’ex inquilino della Casa.. (Continua..) Negli ultimi giorni si era vociferato di un flirt in corso tra Guenda Goria (32 anni) e Filippo Nardi (51) che però la figlia di Maria Teresa Ruta si era ...

