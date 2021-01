Gf Vip choc | scatta il bacio tra Filippo Nardi e Guenda Goria | le foto esclusive su Chi

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Gf Vip,iltra: lesu Chi. Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, in edicola oggi, sono apparsi alcuni scatti in esclusiva che immortalano i due ex gieffini in un momento di tenera vicinanza. Nelle immagini,camminano a braccetto, poi davanti al portoneun tenerosulla guancia. Oggi, la figlia di Maria Teresa Ruta, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, ha spiegato tutto «Ci hanno paparazzato – raccontaalla conduttrice – subito dopo una tua puntata durante la quale avevamo discusso per le parole riservate a mia madre da ...