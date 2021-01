‘Gf Vip 5’ | Andrea Roncato svela la sua verità sulla querelle a distanza con Stefania Orlando e dà la colpa a… Barbara D’Urso!

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Hanno fatto molto discutere le dichiarazioni rilasciate daa Live – Non è la D’Urso sull’ex moglie, attualmente reclusa nella casa del Grande Fratello.nel salotto della domenica sera – intervistato dalla padrona di casaD’Urso – si è lasciato andare a delle pesanti affermazioni nei confronti della gieffina, in cui la ha accusata di averlo tradito. Laquindi della fine del loro matrimonio secondoera da attribuire al comportamento di, anche se lui stesso in passato durante un’intervista rilasciata a Verissimo aveva confessato che la fine della sua storia con la gieffina era avvenuta a causa dei suoi problemi con la droga e non per un tradimento. Le parole dell’attore ...