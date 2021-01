‘Gf Vip 5’ | Andrea Roncato rincara la dose contro Stefania Orlando | “Quando avevo bisogno per la droga se ne andò”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Non sono passate inosservate le dichiarazioni disua Live – Non è la D’Urso: se nella prima parte della sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip 5 la conduttrice ha tenuto molta riservatezza sul suo matrimonio con l’attore,, ospite nel salotto domenicano serale di Barbara D’Urso, si è lasciato andare a delle accuse pesanti nei riguardi dell’ex moglie, accusandola di averlo tradito. Le pagine social dellaavevano mostrato, tuttavia, una vecchia intervista dell’uomo a Verissimo, in cuiconfessava che la fine del suo matrimonio era da attribuire ai suoi problemi con la, non accennando ad alcun tradimento. Le parole dell’attore, però, sono state mostrate anel ...