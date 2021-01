Gero Natale | chi è il nuovo bel cavaliere di UeD | età | altezza | peso | fisico | lavoro

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Le ultime puntatae di Uomini e Donne sono state contrassegnate da un notevole addensamento dell’atmosfera. In seguito all’addio di Maurizio a Gemma Galgani, Maria De Filippi si è trovata a dover moderare i toni anche considerando i commenti taglienti di Tina Cipollari. Tuttavia la chiusura di una storia d’amore come questa non ha rallentato i ritmi del programma Mediaset. L’umore generale si è sensibilmente risollevato con l’ingresso di unnella sala che ha generato numerosi apprezzamenti dalla platea femminile:. Il nobiluomo in questione è, quindi,, entrato a far parte del trono over con una cospicua porzione di speranza nel riuscire a incontrare, finalmente, la sua anima gemella. Ha inoltre rassicurato di avere avuto delle storie d’amore ...