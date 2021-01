Germania, prezzi produzione dicembre meglio di attese (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Migliorano i prezzi alla produzione in Germania. Secondo l’Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all’industria hanno registrato a dicembre un incremento annuo dello 0,2% dopo il -0,5% del mese precedente e rispetto al -0,3% atteso. Su base mensile, i prezzi hanno segnato una variazione pari a +0,8%, superiore al +0,2% di novembre ed al +0,3% stimato dal mercato. I prezzi dell’energia hanno registrato un calo dello 0,1%, a causa del crollo delle quotazioni petrolifere (-13,5%). Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Migliorano iallain. Secondo l’Ufficio Federale di Statistica tedesco, iall’industria hanno registrato aun incremento annuo dello 0,2% dopo il -0,5% del mese precedente e rispetto al -0,3% atteso. Su base mensile, ihanno segnato una variazione pari a +0,8%, superiore al +0,2% di novembre ed al +0,3% stimato dal mercato. Idell’energia hanno registrato un calo dello 0,1%, a causa del crollo delle quotazioni petrolifere (-13,5%).

(Teleborsa) - Migliorano i prezzi alla produzione in Germania. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria hanno registrato a dicembre un incremento annuo dello 0,2% dopo.