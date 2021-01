Genoa, Onguené si presenta: «Club storico, bella opportunità per me» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il neo acquisto del Genoa Jerome Onguené si è presentato in conferenza stampa Jerome Onguené, neo acquisto del Genoa arrivato dal Salisburgo, si è presentato al mondo rossoblù in conferenza stampa. Genoa – «Il Genoa è un Club storico, il più antico d’Italia. E poi anche dal punto di vista del gioco, qui c’è un tipo di difesa che mi piace. La considero una bella opportunità per la mia carriera. Il mio ruolo in difesa? Non ho preferenze particolari tra giocare a tre o a quattro. In passato ho giocato con entrambi i sistemi di gioco». ESORDIO CON L’ATALANTA – «Ho avuto un’impressione ottime specie dal nostro gioco di difesa. Abbiamo giocato bene e se consideriamo le ultime tre partite la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il neo acquisto delJeromesi èto in conferenza stampa Jerome, neo acquisto delarrivato dal Salisburgo, si èto al mondo rossoblù in conferenza stampa.– «Ilè un, il più antico d’Italia. E poi anche dal punto di vista del gioco, qui c’è un tipo di difesa che mi piace. La considero unaper la mia carriera. Il mio ruolo in difesa? Non ho preferenze particolari tra giocare a tre o a quattro. In passato ho giocato con entrambi i sistemi di gioco». ESORDIO CON L’ATALANTA – «Ho avuto un’impressione ottime specie dal nostro gioco di difesa. Abbiamo giocato bene e se consideriamo le ultime tre partite la ...

GenoaCFC : ???? Jerome #Onguene è un nuovo giocatore del Genoa. ?? - TuttoMercatoWeb : Genoa, Onguené: 'Mi sento più Superman che LeBron. In campo la timidezza sparisce' - ItaSportPress : Genoa, Onguené: 'Scelto un club storico, il mio modello è Koulibaly' - - 1canalesport : Genoa, Onguene nel segno di Nesta e Koulibaly: ?Qui per crescere e per la salvezza? - buoncalcio : Genoa, Onguené si presenta. “Italia nel destino. Qui ho moltissimo da imparare” -