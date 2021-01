Gasperini | “Il gol subito subito ha complicato la partita Muriel è un giocatore straordinario”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il tecnico dell’Atalanta Gian Pieroha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio per 1-1 contro l’Udinese: “Prendere un gol dopo 25 secondi haunagià difficile. Abbiamo dovuto giocare un ottimo primo tempo per raddrizzarla. Un risultato che dobbiamo accettare, per come era iniziata”. Sul rammarico per non aver avvicinato le prime: “Non sono queste le partite che ti danno rammarico. Abbiamo recuperato un infortunio iniziale e giocato quasi sempre nella loro metà campo. Non era facile, l’Udinese ha spezzettato molto il gioco. Nel secondo tempo si è giocato poco e questo mi dispiace. Dobbiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto”. Se abbia effettuato un turnover piuttosto ampio: “Ho inserito, Pessina e Romero, stiamo parlando di giocatori importanti. Giocando ogni tre ...