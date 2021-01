Gaia Gozzi | nuovo fidanzato per lei? La verità sui social

Leggi su youmovies

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. C’è unper? Laarriva direttamente dalla diretta interessata attraverso inetwork.è una delle cantanti più amate, in primis dalle nuove generazioni. Tutto è ovviamente e inevitabilmente legato alla sua partecipazione in quel di ‘Amici‘, dove ha persino conquistato la vittoria. Da quel momento per