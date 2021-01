Gabry Ponte operato d’urgenza al cuore (Di giovedì 21 gennaio 2021) . Il popolare disc jockey, produttore discografico, conduttore radiofonico e opinionista televisivo torinese lo ha annunciato ieri sui suoi canali social con un lungo messaggio che riporteremo integralmente di seguito. – il messaggio sui canali social Questo il lungo post di cui vi parlavamo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Steve Norman degli Spandau Ballet ha reso omaggio a Lucio Battisti Bari in Jazz: un festival imperdibile Concerti di Capodanno in piazza Vasco Rossi ha ricevuto il Nettuno d’Oro Il ritorno di Fedez: tra curiosità e ipotesi Deep Purple: 47 anni fa usciva “Smoke on the Water” Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) . Il popolare disc jockey, produttore discografico, conduttore radiofonico e opinionista televisivo torinese lo ha annunciato ieri sui suoi canali social con un lungo messaggio che riporteremo integralmente di seguito. – il messaggio sui canali social Questo il lungo post di cui vi parlavamo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Steve Norman degli Spandau Ballet ha reso omaggio a Lucio Battisti Bari in Jazz: un festival imperdibile Concerti di Capodanno in piazza Vasco Rossi ha ricevuto il Nettuno d’Oro Il ritorno di Fedez: tra curiosità e ipotesi Deep Purple: 47 anni fa usciva “Smoke on the Water”

veneziaradiotv : Gabry Ponte in ospedale per un intervento al cuore - gossipnewitalia : Il deejay Gabry Ponte annuncia ai suoi fans, sui social, l'intervento al cuore che dovrà affrontare oggi.… - DinoCisneros1 : Gabry Ponte, domani l'operazione al cuore: «È un po' complicata, mandate energia» - zazoomblog : Gabry Ponte: “mi sto per sottoporre ad un importante intervento al cuore” - #Gabry #Ponte: #sottoporre #importante - angheran70 : RT @LaStampa: Gabry Ponte in ospedale: “Devo affrontare un’operazione complicata al cuore” -