Gabry Ponte è malato | “I medici mi seguono da anni | me ne vado sotto i ferri”

Con un coraggioso post di Instagram il famosissimo Gabry Ponte ha comunicato ai fan che oggi affronterà un'operazione importante. "Ciao! Devo dirvi una cosa…" Inizia così la didascalia dell'ultimo post di Instagram di uno dei disc jockey italiani più famosi nel mondo. Gabriele Ponte, membro della storica band "Eiffel 65" oggi ha sconcertato il suo pubblico, condividendo uno scatto su Instagram accompagnato da una didascalia che ha veramente preoccupato i suoi fan. Ecco che cosa è successo. Gabry Ponte: "Il mio cuore non va a tempo" Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabry Ponte (@GabryPonte) "Ciaodevo dirvi una cosa.. Sto per affrontare un'operazione un po' complicata per ...

