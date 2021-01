Furto del “Salvator Mundi” L’uomo fermato si giustifica | “L’ho comprato per 100 euro”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Iniziano a delinearsi più chiaramente i contorni della vicenda relativa alla copia del dipinto ““, rubata dal Museo di San Domenico Maggiore e ritrovata in un appartamento di Ponticelli. Il gip Federica De Bellis ha disposto gli arresti domiciliari per Silvio Vitagliano, il proprietario dell’abitazione dove è stato rinvenuto il dipinto. Vitigliano pare solo il “custode” che ha tenuto nascosto il quadro, ma si indaga per risalire all’identità degli autori del. Si presume che dietro ildell’opera ci sia un’organizzazione che coinvolge numerosi soggetti, dal rapinatore all’esperto d’arte passando per l’infiltrato dentro la basilica di San Domenico e, per l’appunto, il custode Vitigliano. Quest’ultimo ha provato in tutti i modi a negare di aver preso parte ad un ...