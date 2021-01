Furgoni bloccati | presidi militari e video-messaggi | così la Casa Bianca si prepara a cambiare inquilini

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Josh Lyman e Sam Seaborn vagano per i corridoio dell’ala dellariservata ai membri dello staff del presidente. I due personaggi dell’iconica serie televisiva The West Wing, creata e sceneggiata da Aaron Sorkin, cercano la strada giusta nel caos del loro primo giorno in carica, tra scatoloni e fogli svolazzanti. Nella realtà, il cambio di presidenza dovrebbe essere più o meno. Fuori uno, e dentro l’altro. Tra traslochi, arredamenti da rimuovere, sostituire, e altri da lasciare esattamente dove sono. Joe Biden giurerà oggi nella mattinata di Washington davanti al Congresso e si insedierà ufficialmente allacome 46esimo presidente degli Stati Uniti. Il processo di transizione inizia solitamente subito dopo l’elezione. Ma questa volta, a causa del continuo rifiuto di Trump ...