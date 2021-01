Fulham – Manchester Utd: previsioni e formazioni (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Fulham è sostenuto dal ritorno di Aleksandar Mitrovic dopo un infortunio al bicipite femorale e da Ruben Loftus-Cheek, non idoneo a giocare lo scorso fine settimana. Tuttavia, Bobby Decordova-Reid e Antonee Robinson sono entrambi squalificati, mentre Terence Kongolo rimane infortunato. L’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer potrebbe scegliere di ruotare la sua squadra con Harry Maguire, Luke Shaw e Bruno Fernandes tutti in una prenotazione da un divieto. I Red Devils rimangono senza Brandon Williams e Phil Jones. L’incontro Fulham – Manchester Utd si gioca questa sera, mercoledi 20 gennaio alle ore 20:15. Fulham – Manchester Utd: cosa è successo fino ad oggi? Il Fulham è stato un po’ sfortunato ad essere stato battuto dal Chelsea sabato: prima ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ilè sostenuto dal ritorno di Aleksandar Mitrovic dopo un infortunio al bicipite femorale e da Ruben Loftus-Cheek, non idoneo a giocare lo scorso fine settimana. Tuttavia, Bobby Decordova-Reid e Antonee Robinson sono entrambi squalificati, mentre Terence Kongolo rimane infortunato. L’allenatore delUnited Ole Gunnar Solskjaer potrebbe scegliere di ruotare la sua squadra con Harry Maguire, Luke Shaw e Bruno Fernandes tutti in una prenotazione da un divieto. I Red Devils rimangono senza Brandon Williams e Phil Jones. L’incontroUtd si gioca questa sera, mercoledi 20 gennaio alle ore 20:15.Utd: cosa è successo fino ad oggi? Ilè stato un po’ sfortunato ad essere stato battuto dal Chelsea sabato: prima ...

