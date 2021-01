Fulham-Manchester United | magia di Pogba | stop al volo | dribbling e sinistro dalla distanza VIDEO

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il gol del 2-1 che completa la rimonta delcontro ilè un vero e proprio gioiello di Paul. Il centrocampista francese ha mostrato tutta la sua classe con una giocata che si è rivelata vincente, effettuata al 65?. Su una palla allontanatadifesa delha prima addomesticato la sfera con un pregevoleal, ha poi dribblato un difensore avversario prima di lasciar partire un violento ma preciso. In alto ildel gol di. SportFace.

Successo meritato (2-0) anche se arrivato solo nel finale con le reti di Bernardo Silva (79') e Gundogan (90' su rigore). Prima volta in testa per i Citizens, con i rivali cittadini, in campo col Fulh ...