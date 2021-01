Fulham-Manchester United, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Fulham-Manchester United, sfida valida per la diciottesima giornata di Premier League, calcio d’inizio alle 21.15 a Craven Cottage: Fulham (3-5-2): Areola; Aina, Adarabioyo, Andersen; Tete, Loftus-Cheek, Anguissa, Reed, Bryan; Lookman, Cavaleiro. All. Parker. Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Pogba, Fred; Greenwood, Fernandes, Martial; Cavani. All. Solskjaer. Foto: Twitter Man UTD L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, sfida valida per la diciottesima giornata di Premier League, calcio d’inizio alle 21.15 a Craven Cottage:(3-5-2): Areola; Aina, Adarabioyo, Andersen; Tete, Loftus-Cheek, Anguissa, Reed, Bryan; Lookman, Cavaleiro. All. Parker.(4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Pogba, Fred; Greenwood, Fernandes, Martial; Cavani. All. Solskjaer. Foto: Twitter Man UTD L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Sottoporta_ICI : Stasera il Fulham ospita il Manchester United a #CravenCottage . Quale miglior occasione per ripassare la magnifica… - trivella : Finaaaal no City of Manchester Manchester City 2-0 Aston Villa #MCIAVL A seguir, Fulham v Manchester United #FULMUN - sportface2016 : Formazioni ufficiali #Fulham-#ManchesterUnited, #PremierLeague 2020/2021 - by_the_pool : RT @infobetting: Fulham-Manchester United (mercoledì, ore 21:15): formazioni ufficiali, quote, - infobetting : Fulham-Manchester United (mercoledì, ore 21:15): formazioni ufficiali, quote, -

Ultime Notizie dalla rete : Fulham Manchester Fulham-Manchester United, Premier League: pronostici, formazioni Il Veggente Premier League, il Manchester City non si ferma più: battuto anche l’Aston Villa

Nona vittoria consecutiva (coppe comprese) per gli uomini di Guardiola, che vincono 2-0 e raggiungono il Leicester in vetta alla classifica, in attesa ...

Premier, Manchester City-Aston Villa 2-0: Guardiola aggancia il Leicester in vetta

Sesto successo di fila per i 'Citizens' (a segno nel finale Bernardo Silva e Gundogan su rigore) che si portano così +1 sullo United, impegnato nel posticipo serale sul campo del Fulham ...

Nona vittoria consecutiva (coppe comprese) per gli uomini di Guardiola, che vincono 2-0 e raggiungono il Leicester in vetta alla classifica, in attesa ...Sesto successo di fila per i 'Citizens' (a segno nel finale Bernardo Silva e Gundogan su rigore) che si portano così +1 sullo United, impegnato nel posticipo serale sul campo del Fulham ...