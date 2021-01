Frasi del buongiorno: ecco le migliori di oggi 20 gennaio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Frasi del buongiorno – buongiorno! oggi è mercoledì ed il weekend non è così lontano. Un buon risveglio si può avere certamente con un buon buongiorno. Ed allora noi abbiamo preparato per voi una raccolta di Frasi per augurare buon giorno. • Ma voi capita mai di svegliarvi freschi, riposati e alzarmi dal letto col sorriso, felici di affrontare un’altra splendida giornata? ma perché questo succede solo nei cartoni animati • buongiorno, sono quel tipo di persona che si alza alle 7:00 e si sveglia alle 12 • Per ognuno di noi ci sono sette sosia, e mai che uno di questi la mattina si sveglia e va a lavorare al posto nostro. • Voglio una sveglia che al posto di suonare mi dica: sarebbe l’ora di svegliarsi, ma fai con calma se vuoi dormi pure altre tre ore che ce ne frega ... Leggi su giornal (Di mercoledì 20 gennaio 2021)delè mercoledì ed il weekend non è così lontano. Un buon risveglio si può avere certamente con un buon. Ed allora noi abbiamo preparato per voi una raccolta diper augurare buon giorno. • Ma voi capita mai di svegliarvi freschi, riposati e alzarmi dal letto col sorriso, felici di affrontare un’altra splendida giornata? ma perché questo succede solo nei cartoni animati •, sono quel tipo di persona che si alza alle 7:00 e si sveglia alle 12 • Per ognuno di noi ci sono sette sosia, e mai che uno di questi la mattina si sveglia e va a lavorare al posto nostro. • Voglio una sveglia che al posto di suonare mi dica: sarebbe l’ora di svegliarsi, ma fai con calma se vuoi dormi pure altre tre ore che ce ne frega ...

ItaliaViva : Noi di Italia Viva siamo sempre stati europeisti convinti e abbiamo condannato con fermezza e nettezza i fatti di W… - ABosurgi : RT @fra79Nopadania: Ieri al #Senato ha dato forse il peggio di se, citando frasi nn sue x attaccare la #Segre solo xkè ha dato fiducia a #C… - fiorenzamarcel1 : @LAnnibali @AndreaOrlandosp Nel ripetere le frasi sbeffeggianti di un bullo adolescente non si fa propriamente una… - Samuel51407305 : @GelsominaPetro @GiuseppeConteIT Ribadisco, per l'ennesima volta, non ho accusato il presidente del Consiglio dei r… - GrysPrvtSttn19 : @sshepxrdess @spampistefania se se ne esce con frasi del tipo: ma quindi il matrimonio è deciso per Giugno o manca… -