Francesco | Biden e i vaccini | quanto è importante tornare al multilateralismo

vaticannews_it : #20gennaio #PapaFrancesco #USAElections2020 Messaggio al presidente Biden che ha appena giurato: favorire la pace… - Casertasette : @baffi_francesco Arriva il cadavere Biden - BishopBambera : Messaggio del Santo Padre Francesco al 46<sup>mo</sup> Presidente degli Stati Uniti d’America Joseph R. Biden, in o… - MariaDeSena4 : RT @CiaoKarol: Papa Francesco scrive a Joe Biden: ‘Invoco su di lei e sull’America un’abbondanza di benedizioni’: Il Papa scrive a Biden, n… - mantinori86 : @pitupitum @janavel7 Sì, un conto lo “squallore politico”. Ma l’augurare la morte di una persona va al di là di qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Biden

Tutto si tiene in questa prospettiva, in questa ricerca di un nuovo umanesimo. Dal vaccino per 25 senza fissa dimora al multilateralismo. Una giornata da incorniciare.L'augurio di Francesco al nuovo presidente degli Stati Uniti perché nei prossimi anni alla guida del Paese costruisca una società basata sui valori storici della democrazia americana, sul "rispetto pe ...