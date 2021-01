Fortnite Guida: Come completare gli Incarichi Cacciatore della Giungla (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Da oggi e fino alla fine della Stagione 5 di Fortnite, potete completare gli Incarichi Cacciatore della Giungla se avete il Pass Battaglia, sbloccando la Skin di Predator e tutti i suoi oggetti cosmetici. A seguire vi riportiamo le Guide con tanto di video su Come completare i principali Incarichi per ottenere le varie ricompense. Hai gia saputo di tutte le novità della Stagione 5 di Fortnite? Clicca qui per tutti i dettagli Trova la capsula misteriosa Vi basterà visitare la capsula di Predator nella Fortezza Furtiva per completare l’incarico. Parla con Manzo boss, Rimedio e Manichino Non dovrete far altro che parlare con i 3 personaggi richiesti, ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Da oggi e fino alla fineStagione 5 di, poteteglise avete il Pass Battaglia, sbloccando la Skin di Predator e tutti i suoi oggetti cosmetici. A seguire vi riportiamo le Guide con tanto di video sui principaliper ottenere le varie ricompense. Hai gia saputo di tutte le novitàStagione 5 di? Clicca qui per tutti i dettagli Trova la capsula misteriosa Vi basterà visitare la capsula di Predator nella Fortezza Furtiva perl’incarico. Parla con Manzo boss, Rimedio e Manichino Non dovrete far altro che parlare con i 3 personaggi richiesti, ...

I dataminer hanno scoperto in anticipo le sfide della Settimana 8 e 9 di Fortnite Stagione 5. Ecco l'elenco completo delle missioni per il battle royale.. Oggi è stato introdotto all'interno del ...

L'aggiornamento di Fortnite rilasciato quest'oggi ha svelato gli Incarichi delle Settimane 8 e 9 oltre gli ultimi del Cacciatore della Giungla per lo sblocco ...

