Forte esplosione nel centro di Madrid: saltati in aria tre piani di un palazzo. “Tre morti e otto feriti” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Forte esplosione che ha semidistrutto un edificio nel centro di Madrid intorno alle 15 ha causato al momento tre morti e otto feriti, di cui uno grave, secondo il primo bilancio ufficiale. La potente deflagrazione ha fatto saltare in aria i tre piani superiori del palazzo, situato in Calle de Toledo. Tutta la zona attorno all’edificio è stata evacuata e i pompieri stanno lavorando per vedere se ci sono altre persone sotto le macerie. Sul posto è arrivato anche il sindaco José Luis Martínez-Almeida ed è stato allestito un ospedale da campo. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata una fuga di gas a provocare la Forte esplosione. Questa è infatti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lache ha semidistrutto un edificio neldiintorno alle 15 ha causato al momento tre, di cui uno grave, secondo il primo bilancio ufficiale. La potente deflagrazione ha fatto saltare ini tresuperiori del, situato in Calle de Toledo. Tutta la zona attorno all’edificio è stata evacuata e i pompieri stanno lavorando per vedere se ci sono altre persone sle macerie. Sul posto è arrivato anche il sindaco José Luis Martínez-Almeida ed è stato allestito un ospedale da campo. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata una fuga di gas a provocare la. Questa è infatti ...

