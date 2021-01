Forte esplosione nel centro di Madrid: saltati in aria tre piani di un palazzo. Media: “Si pensa a una fuga di gas” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una Forte esplosione, le cui cause sono ancora sconosciute, ha semidistrutto un edificio nel centro di Madrid intorno alle 15, secondo quanto riferiscono i Media spagnoli. La potente deflagrazione ha fatto saltare in aria i tre piani superiori del palazzo, situato in Calle de Toledo. Secondo fonti della polizia citate da Efe, la zona è stata evacuata e isolata. Sul posto sono in azione i soccorsi. Secondo quanto scrive El Mundo, potrebbe essere stata una fuga di gas a provocare la Forte esplosione. El Pais riporta che la deflagrazione ha causato un incendio. La polizia sta evacuando molti anziani di una casa di riposo vicina al luogo dell’esplosione, ma il direttore ha spiegato che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una, le cui cause sono ancora sconosciute, ha semidistrutto un edificio neldiintorno alle 15, secondo quanto riferiscono ispagnoli. La potente deflagrazione ha fatto saltare ini tresuperiori del, situato in Calle de Toledo. Secondo fonti della polizia citate da Efe, la zona è stata evacuata e isolata. Sul posto sono in azione i soccorsi. Secondo quanto scrive El Mundo, potrebbe essere stata unadi gas a provocare la. El Pais riporta che la deflagrazione ha causato un incendio. La polizia sta evacuando molti anziani di una casa di riposo vicina al luogo dell’, ma il direttore ha spiegato che ...

