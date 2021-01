Formula 1 - Alfa Romeo | presentazione il 22 febbraio

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'Racing ha confermato che ladella sua nuova vettura si terrà il prossimo 22a Varsavia, in Polonia, per celebrare il rinnovo della collaborazione con il title sponsor Orlen. Si chiamerà C41. Nonostante la vettura dello scorso anno si chiamasse C39, quest'anno il team di Hinwil ha voluto proseguire con una numerazione discontinua, battezzando la nuovacome C41. Una scelta curiosa, considerando che la monoposto sarà una mera evoluzione di quella dello scorso anno, alla luce delle pochissime modifiche al regolamento tecnico del 2021. Stessa line-up. Per la terza stagione consecutiva, la squadra porterà in pista la coppia di piloti formata da Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Confermato anche l'impegno di Robert Kubica in qualità di terzo pilota e ambassador ...