Foreign fighter, ecco come continua la lotta al terrorismo jihadista (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un altro Foreign fighter in carcere in Italia. L’attività antiterrorismo prosegue sotto traccia e l’arresto di Stefano Costantini, 24 anni, nato in Svizzera da genitori emigrati dalla provincia di Pescara, non solo prosciuga ulteriormente la ormai ridottissima presenza di combattenti italiani nei teatri di guerra, ma consentirà sviluppi investigativi con la ricostruzione degli anni passati a diffondere il jihad. ANNI DI INDAGINI L’arresto è stato effettuato da agenti della Direzione centrale della Polizia di prevenzione e della Digos di Pescara all’aeroporto turco di Hatay, eseguendo l’ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ottobre 2017 dalla Direzione distrettuale antiterrorismo dell’Aquila. Anni di indagini e di collaborazioni investigative e diplomatiche tra Italia e Turchia con il supporto dell’Aise, l’agenzia ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un altroin carcere in Italia. L’attività antiprosegue sotto traccia e l’arresto di Stefano Costantini, 24 anni, nato in Svizzera da genitori emigrati dalla provincia di Pescara, non solo prosciuga ulteriormente la ormai ridottissima presenza di combattenti italiani nei teatri di guerra, ma consentirà sviluppi investigativi con la ricostruzione degli anni passati a diffondere il jihad. ANNI DI INDAGINI L’arresto è stato effettuato da agenti della Direzione centrale della Polizia di prevenzione e della Digos di Pescara all’aeroporto turco di Hatay, eseguendo l’ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ottobre 2017 dalla Direzione distrettuale antidell’Aquila. Anni di indagini e di collaborazioni investigative e diplomatiche tra Italia e Turchia con il supporto dell’Aise, l’agenzia ...

poliziadistato : Arrestato 24enne foreign fighter italiano per terrorismo internazionale. Rintracciato nell’area siriana di Idlib gr… - Agenzia_Ansa : #Terrorismo: arrestato in #Turchia un foreign fighter italiano #ANSA - fattoquotidiano : Un foreign fighter italiano di 24 anni è stato arrestato in Turchia per terrorismo: aveva combattuto con gruppi fil… - AnsaAbruzzo : Terrorismo: origini abruzzesi per foreign fighter arrestato - Giornaleditalia : Arrestato in Turchia foreign fighter, è un 24enne italiano -