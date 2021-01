Flirt tra Filippo Nardi e Guenda Goria? Le parole di lei a Pomeriggio Cinque (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il settimanale di Alfonso Signorini ‘Chi?‘ mostra Guenda Goria e Filippo Nardi a passeggio di fronte al Duomo di Milano. Si tratta di un Flirt tra i due ex protagonisti del Grande Fratello VIP? No, più che altro una riappacificazione momentanea dopo i brutti momenti passati nella casa. L’incontro a Milano Filippo Nardi si era lasciato andare con i commenti rivolti verso Maria Teresa Ruta. Per questo motivo, fanno parlare le immagini dei due di nuovo insieme dopo questo increscioso momento. Guenda Goria, tuttavia, non ha tradito la mamma, anzi ne ha preso le difese, anche alzando un po’ il tono di voce con l’ex concorrente della casa del Grande Fratello. Questo incontro sembra più un modo per chiarire dopo quelle ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il settimanale di Alfonso Signorini ‘Chi?‘ mostraa passeggio di fronte al Duomo di Milano. Si tratta di untra i due ex protagonisti del Grande Fratello VIP? No, più che altro una riappacificazione momentanea dopo i brutti momenti passati nella casa. L’incontro a Milanosi era lasciato andare con i commenti rivolti verso Maria Teresa Ruta. Per questo motivo, fanno parlare le immagini dei due di nuovo insieme dopo questo increscioso momento., tuttavia, non ha tradito la mamma, anzi ne ha preso le difese, anche alzando un po’ il tono di voce con l’ex concorrente della casa del Grande Fratello. Questo incontro sembra più un modo per chiarire dopo quelle ...

