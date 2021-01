Fiorentina, Ribery svela: «Penso solo ai viola, ma potrei tornare in Bundesliga» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Franck Ribery ha parlato del suo futuro: tra Fiorentina e ritorno in Bundesliga Franck Ribery è uno dei pilastri della Fiorentina che, seppur in difficoltà, non può che affidarsi alle giocate di un talento come quelle del francese. L’esterno viola, in una intervista a Sport Bild, ha parlato del suo futuro. «Al momento Penso solo alla Fiorentina, sono importante per la squadra. Però non escludo che finita l’avventura qui io possa tornare in Bundesliga. Non voglio escludere nulla». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Franckha parlato del suo futuro: trae ritorno inFranckè uno dei pilastri dellache, seppur in difficoltà, non può che affidarsi alle giocate di un talento come quelle del francese. L’esterno, in una intervista a Sport Bild, ha parlato del suo futuro. «Al momentoalla, sono importante per la squadra. Però non escludo che finita l’avventura qui io possain. Non voglio escludere nulla». Leggi su Calcionews24.com

