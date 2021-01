Fiorentina-Kokorin: dalla svolta del 14 dicembre agli accordi in arrivo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Aleksandr Kokorin dallo Spartak Mosca alla Fiorentina. Un nome vecchio per Sportitalia, il primo nome accostato ai viola da Gianluigi Longari lo scorso 14 dicembre come obiettivo forte per il club di Commisso. Un attaccante esterno classe 1991 che può fare la prima o la seconda punta, per molti il miglior calciatore russo anche se con un carattere un po’ particolare. Mezz’ora fa il sito russo soprt24 ha dato ulteriori dettagli: accordo tra i due club per 5 milioni, ora gli accordi definitivi con Kokorin che poi potrà raggiungere la sua nuova città per le visite. Malgrado le smentite di Pradè un settimana dopo l’anticipazione di Sportitalia. Foto: Twitter Spartak L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Aleksandrdallo Spartak Mosca alla. Un nome vecchio per Sportitalia, il primo nome accostato ai viola da Gianluigi Longari lo scorso 14come obiettivo forte per il club di Commisso. Un attaccante esterno classe 1991 che può fare la prima o la seconda punta, per molti il miglior calciatore russo anche se con un carattere un po’ particolare. Mezz’ora fa il sito russo soprt24 ha dato ulteriori dett: accordo tra i due club per 5 milioni, ora glidefinitivi conche poi potrà raggiungere la sua nuova città per le visite. Malgrado le smentite di Pradè un settimana dopo l’anticipazione di Sportitalia. Foto: Twitter Spartak L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : #Calciomercato | La #Fiorentina lavora sull’attacco: tentativo per #Kokorin - DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, l'operazione #Kokorin è vicina alla conclusione - marcoconterio : ???? Nomi nuovi per l'attacco della #Fiorentina. Per Sky uno è quello di Aleksandr Kokorin dello #Spartak. Via… - nadi1913 : RT @AlfredoPedulla: Dalla #Russia altre conferme poco fa: principio accordo tra #Fiorentina e #Spartak per #Kokorin - nadi1913 : RT @AlfredoPedulla: #Kokorin-#Fiorentina a grandi passi, come anticipato a dicembre da #Sportitalia @Glongari -