Fiorentina, fatta per Kokorin: cosa manca prima dell’arrivo (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Fiorentina ha raggiunto un accordo con lo Spartak Mosca per Aleksandr Kokorin: ultimi dettagli da risolvere tra l’attaccante e il club russo La Fiorentina è sempre più vicina ad Aleksandr Kokorin, attaccante classe ’91 che lascerà lo Spartak Mosca per rilanciare la sua carriera in Serie A. Accordo sulla base di 4 milioni di euro più uno di bonus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Kokorin dovrà risolvere alcuni dettagli con il club russo prima di arrivare in Italia. Per lui contratto biennale fino al 2023. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Laha raggiunto un accordo con lo Spartak Mosca per Aleksandr: ultimi dettagli da risolvere tra l’attaccante e il club russo Laè sempre più vicina ad Aleksandr, attaccante classe ’91 che lascerà lo Spartak Mosca per rilanciare la sua carriera in Serie A. Accordo sulla base di 4 milioni di euro più uno di bonus. Secondo quanto riportato da Sky Sport,dovrà risolvere alcuni dettagli con il club russodi arrivare in Italia. Per lui contratto biennale fino al 2023. Leggi su Calcionews24.com

