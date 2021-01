Fiorentina, Dainelli: “In ritiro con un giorno di anticipo in vista del Crotone” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Il giorno dopo la partita di Napoli ci siamo ritrovati, poi ieri abbiamo fatto lavori specifici con i giocatori che ne avevano bisogno. Da oggi ci concentriamo sul match di sabato: domani andremo in ritiro con un giorno di anticipo“. Lo ha annunciato Dario Dainelli, supervisore dell’area tecnica della Fiorentina, sui canali social del club. La bruciante sconfitta contro il Napoli ha lasciato il segno e la squadra viola vuole subito il riscatto nella sfida contro il Crotone, in programma sabato allo stadio “Artemio Franchi”. Si tratta di un match decisivo per la corsa alla salvezza, tanto dei toscani quanto dei calabresi. “Normale che ci sia amarezza dopo una sconfitta come quella di domenica” ha concluso Dainelli, “Ne abbiamo parlato e abbiamo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Ildopo la partita di Napoli ci siamo ritrovati, poi ieri abbiamo fatto lavori specifici con i giocatori che ne avevano bisogno. Da oggi ci concentriamo sul match di sabato: domani andremo incon undi“. Lo ha annunciato Dario, supervisore dell’area tecnica della, sui canali social del club. La bruciante sconfitta contro il Napoli ha lasciato il segno e la squadra viola vuole subito il riscatto nella sfida contro il, in programma sabato allo stadio “Artemio Franchi”. Si tratta di un match decisivo per la corsa alla salvezza, tanto dei toscani quanto dei calabresi. “Normale che ci sia amarezza dopo una sconfitta come quella di domenica” ha concluso, “Ne abbiamo parlato e abbiamo ...

