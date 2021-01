Finalmente la Casa Bianca libera da Trump: il miliardario 'golpista' è andato via (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Finalmente se ne è andato, dritto dritto nella spazzatura della storia e chissà se prima o poi pagherà da un punto di vista giudiziario la sua irresponsabilità. L'ex presidente Donald Trump è ... Leggi su globalist (Di mercoledì 20 gennaio 2021)se ne è, dritto dritto nella spazzatura della storia e chissà se prima o poi pagherà da un punto di vista giudiziario la sua irresponsabilità. L'ex presidente Donaldè ...

