Filippo Nardi beccato con Guenda Goria: fan rumoreggiano ma non è come sembra – FOTO (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Delle FOTOgrafie con protagonisti Filippo Nardi e Guenda Goria hanno lasciato di stucco i fan. Dopo la squalifica per avere offeso pesantemente Maria Teresa Ruta, tra le pagine di Chi sono spuntati fuori degli scatti dell'ex del GF Vip al fianco della figlia della conduttrice. Filippo Nardi beccato con Guenda Goria: fan rumoreggiano Nella Casa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : La squalifica non è servita. Filippo Nardi, recidivo, commenta lo sfogo di Maria Teresa Ruta: 'borderline?' #GFVIP - trashtvstellare : Filippo Nardi e Guenda Goria paparazzati insieme: flirt in corso tra i due? (FOTO) #gfvip #tzvip #guendagoria… - LaMammaN1 : - MondoTV241 : Vi sono piaciute le interviste a Filippo Nardi, Carlotta Savorelli e Michele Dentice? #FilippoNardi… - Burraaco : RT @myunwittyself: Filippo nardi ce$$o chiama i paparazzi per finire sui giornaletti clown perché Guenda gli ha dato la possibilità immerit… -