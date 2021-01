Fiducia governo | scoppia il caso delle defezioni in Forza Italia | dopo Polverini | Maria Rosaria Rossi

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) C'è chi dice che dietro il gesto dellaci siano solo ragioni personali legate a vecchie ruggini nei confronti dell'attuale cerchio magico. E che quindi mai andrà a far parte di un gruppo di stampo centrista a sostegno dell'attuale premier

«Il governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza». Alle undici di sera, quando il pallottoliere ...Il senatore ex M5S Gregorio De Falco annuncia il suo sì alla fiducia nei confronti del governo Conte in discussione a palazzo Madama e respinge le accuse di “mercanteggiamenti” per ingaggiare senator ...