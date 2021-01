Festival di Sanremo 2021 | parla Miozzo del Cts | ' Interveniamo solo su richiesta del ministro competente'

IlContiAndrea : ++ #Sanremo2021 Rai conferma date e lavora a pubblico in presenza ++ (ANSA) - ROMA, 18 GEN - Il Festival di Sanremo… - Adnkronos : #CanYaman verso #Sanremo, il nuovo Sandokan all'Ariston - IlContiAndrea : Io e @GiusCandela facciamo il punto della situazione su #Sanremo2021. Confermate le date e il pubblico ma la nave?… - TaniaeCocker : @borghi_claudio L’audizione, nel senso che partecipa alle selezioni per il Festival di Sanremo? - Dany_6868 : RT @BarbaraColosimo: IL FESTIVAL della CANZONE ITALIANA ???? #Sanremo #RAI1 Con questi 3 uomini sarà BOOM!!!! ???… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Sanremo

Alice Campello come Georgina: potrebbe essere co-conduttrice del Festival di Sanremo. Ecco l'indiscrezione riportata dal Corriere della Sera ...Can Yaman ospite al Festival di Sanremo 2021? Non c’è nessuna conferma al momento, ma l’Adnkronos fa sapere di aver appreso che il nuovo Sandokan arriverà al Teatro Ariston. Mentre la complicata organ ...