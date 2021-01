Fernando Garcia Vice Presidente Esecutivo dell’ Academy

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Oscar 2021.è stato nominatoAccademia delle arti e delle scienze cinematografiche, Relazioni con i membri e premi. Che lavoro svolgeràguiderà iniziative di coinvolgimento e sensibilizzazione per i membriorganizzazione in tutto il mondo di oltre 10.000 artisti, registi e dirigenti. la supervisione Supervisionerà i processi degliAwards® per invii, candidature, votazioni e ballottaggi.lavorerà anche con l’ufficio di rappresentanza, inclusione ed equitàAccademia e i comitati esecutivi di filiale per la rappresentanza dei membri. Christine ...