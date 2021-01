Fedeltà, la prima FOTO della nuova serie Netflix: Michele Riondino e Lucrezia Guidone sono Carlo e Margherita (Di mercoledì 20 gennaio 2021) È ufficiale: sono appena partite le riprese della nuova serie Netflix Fedeltà, tratta dall’omonimo romanzo – bestseller e Premio Strega Giovani – di Marco Missiroli. Ad interpretare i due protagonisti, Carlo e Margherita, saranno Michele Riondino e Lucrezia Guidone. Un momento attesissimo da tutti i fan del bestseller di Missiroli, che con il suo Fedeltà ha indagato, e per certi versi ribaltato, gli stereotipi di tradimento e relazione extraconiugale. «Che parola sbagliata, amante. Che parola sbagliata, tradimento» recita la tag-line del romanzo, vincitore nel 2019 del Premio Strega Giovani. Un successo di critica arrivato, per Missiroli, dopo il clamoroso successo di ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 20 gennaio 2021) È ufficiale:appena partite le riprese, tratta dall’omonimo romanzo – bestseller e Premio Strega Giovani – di Marco Missiroli. Ad interpretare i due protagonisti,, saranno. Un momento attesissimo da tutti i fan del bestseller di Missiroli, che con il suoha indagato, e per certi versi ribaltato, gli stereotipi di tradimento e relazione extraconiugale. «Che parola sbagliata, amante. Che parola sbagliata, tradimento» recita la tag-line del romanzo, vincitore nel 2019 del Premio Strega Giovani. Un successo di critica arrivato, per Missiroli, dopo il clamoroso successo di ...

