«Fedeltà» | iniziate le riprese della nuova serie di Netflix tratta dal romanzo di Marco Missiroli

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) «Che parola sbagliata, amante. Che parola sbagliata, tradimento» scrive Marco Missiroli in Fedeltà, il libro con il quale ha vinto il Premio Strega Giovani nel 2019 che diventerà una serie originale per Netflix entro la fine del 2021. Prodotta da BiBi Film Fedeltà, ambientata tra Milano, Rimini e Roma, segue la storia di quattro personaggi complessi, di quattro vite che si intrecciano e che mettono in discussione sentimenti e tormenti, accarezzando una realtà nella quale «il sospetto mette radici». Tutto parte da un matrimonio incrinato dall’ombra di un tradimento: da quando Carlo, docente dell’università, ha «soccorso» una studentessa, Sofia, il dubbio si è insinuato nella mente di Margherita, che cerca, tuttavia, di tenere in piedi il rapporto dimostrando una confidenza mai del tutto interrotta, ricurva ma mai spezzata. https://twitter.com/NetflixIT/status/1351850906959175680