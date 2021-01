Facebook | sociologo De Masi | ' censura trasforma in martiri | è controproducente' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "La logica dei social è una logica di libertà, e qualunque tipo dicomporta che ci sia un'autorità che decida al posto di altri. Sono stato contrario fin da subito all'idea di Facebook dire Trump. Il campo in cui avviene lo scambio di idee su internet è la libertà per tutti". Così all'Adnkronos il, scrittore ed ex preside della facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università la Sapienza di Roma Domenico De. Intervenendo sulle polemiche legate allasui social, infuocatesi sulla scia del 'blocco' da parte di Facebook e Twitter nei confronti di Donald Trump e del suo staff e proseguite anche in Italia con le sospensioni temporanee di alcuni profili e testate giornalistiche, ilosserva: "Invece di ...