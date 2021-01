Facebook | sociologo De Masi | ‘censura trasforma in martiri | è controproducente’**

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “La logica dei social è una logica di libertà, e qualunque tipo di censura comporta che ci sia un’autorità che decida al posto di altri. Sono stato contrario fin da subito all’idea di Facebook di censurare Trump. Il campo in cui avviene lo scambio di idee su internet è la libertà per tutti”. Così all’Adnkronos il, scrittore ed ex preside della facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università la Sapienza di Roma Domenico De. L'articolo proviene da Ildenaro.it.