Facebook migliora la descrizione automatica delle foto per gli utenti non vedenti

Leggi su wired

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)Automatic Alternative Text (immagine:)Descrizionigrafie più precise e dettagliate, grazie a una libreria di contenuti dieci volte superiori alla precedente.e Instagramno il sistema di testo alternativo automatico (Aat), che sfruttando l’intelligenza artificiale descrive agliipoe nonle immagini pubblicate sul social network. Lanciato nel 2016 e insignito nel 2018 con l’Helen Keller Achievement Award della American Foundation for the Blind, l’Aat finora generava unasommariaimmagini e prendeva in analisi solo quelle che suavevano una. La nuova versione ...