Facebook avvisa gli utenti che la Casa Bianca ha un nuovo account (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Periodo di rivoluzione offline e online per gli Stati Uniti d’America e, di conseguenza, per tutto il mondo. L’ultimo periodo ha visto i social network – Facebook e Twitter per primi, gli altri a seguire – intervenire come mai prima di adesso. In particolare, dopo l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio scorso, Mark Zuckerberg ha ritenuto di dover bloccare «a tempo indeterminato e almeno fino all’insediamento di Biden» – il profilo istituzionale di Donald Trump. Stessa scelta, poi, da parte di Twitter. Adesso il social ha deciso di scendere in campo per informare direttamente i cittadini su Facebook Casa Bianca auspicando, probabilmente, a una nuova @WhiteHouse in tutti i sensi. LEGGI ANCHE >>> Twitter collega il Presidente Biden con la First lady Melania Trump Facebook Casa ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Periodo di rivoluzione offline e online per gli Stati Uniti d’America e, di conseguenza, per tutto il mondo. L’ultimo periodo ha visto i social network –e Twitter per primi, gli altri a seguire – intervenire come mai prima di adesso. In particolare, dopo l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio scorso, Mark Zuckerberg ha ritenuto di dover bloccare «a tempo indeterminato e almeno fino all’insediamento di Biden» – il profilo istituzionale di Donald Trump. Stessa scelta, poi, da parte di Twitter. Adesso il social ha deciso di scendere in campo per informare direttamente i cittadini suauspicando, probabilmente, a una nuova @WhiteHouse in tutti i sensi. LEGGI ANCHE >>> Twitter collega il Presidente Biden con la First lady Melania Trump...

Francescaglossy : RT @giornalettismo: #Facebook avvisa gli utenti che per seguire il lavoro dell'amministrazione #Biden devono seguire il nuovo account #Whit… - giornalettismo : #Facebook avvisa gli utenti che per seguire il lavoro dell'amministrazione #Biden devono seguire il nuovo account… - jusan_network : Facebook userà davvero le nostre foto da domani? Nelle ultime ore è diventato virale un messaggio che ci avvisa d… - Jardinlesmots : AAA Si avvisa ai signori impiastricciati con un profilo di un professore di Roma con problemi di suddivisione dell'… - dice_lucas : @SkyTG24 La domanda che ho è: se WhatsApp dice che in Europa non cambiano le condizioni grazie al GDPR, perché ci a… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook avvisa Facebook avvisa che la Casa Bianca ha un nuovo account | Giornalettismo Giornalettismo Facebook: Our Story sparisce dalle Pagine, scoperte 4 estensioni ruba dati

Giornata ricca di annunci in casa Facebook, col social che ha riferito d'aver preso provvedimenti contro alcune estensioni malevole per Chrome, e di aver avvertito i gestori delle Pagine dell'arrivo d ...

Fake news: Facebook mette un “warning” sul video di un cardinale messicano circa l’uso satanico del vaccino

CALIFORNIA - Facebook ha messo un avviso "warning" sul profilo del cardinale messicano in pensione Juan Sandoval Iniguez, in cui afferma che i vaccini contro il coronavirus contengono un microchip sat ...

Giornata ricca di annunci in casa Facebook, col social che ha riferito d'aver preso provvedimenti contro alcune estensioni malevole per Chrome, e di aver avvertito i gestori delle Pagine dell'arrivo d ...CALIFORNIA - Facebook ha messo un avviso "warning" sul profilo del cardinale messicano in pensione Juan Sandoval Iniguez, in cui afferma che i vaccini contro il coronavirus contengono un microchip sat ...