“…fa paura”: Eleonora Daniele tombale sulla leader politica (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Eleonora Daniele stavolta non si limita e dice la sua sulla politica milanese, il tutto lo fa con parole tombali Letizia Moratti“Distribuire i vaccini tra le regioni anche in base al contributo che danno al Pil“, questa è la proposta della Moratti, neo vice presidente della Lombardia. Una proposta che ha causato numerose polemiche e critiche. In molti hanno infatti reagito in maniera sdegnata, a partire dal ministro della Salute Roberto Speranza: “Tutti hanno diritto al vaccino indipendentemente dalla ricchezza del territorio in cui vivono”, ha controbattuto su Twitter. “Se ragioneremo così non usciremo mai dalla pandemia” ha aggiunto. Leggi anche —> Vaccino Covid: le prime vaccinazioni Italiane Leggi anche —> Scuole e coronavirus: riaperture quasi certe il 7 gennaio In questo lungo periodo di ... Leggi su kronic (Di mercoledì 20 gennaio 2021)stavolta non si limita e dice la suamilanese, il tutto lo fa con parole tombali Letizia Moratti“Distribuire i vaccini tra le regioni anche in base al contributo che danno al Pil“, questa è la proposta della Moratti, neo vice presidente della Lombardia. Una proposta che ha causato numerose polemiche e critiche. In molti hanno infatti reagito in maniera sdegnata, a partire dal ministro della Salute Roberto Speranza: “Tutti hanno diritto al vaccino indipendentemente dalla ricchezza del territorio in cui vivono”, ha controbattuto su Twitter. “Se ragioneremo così non usciremo mai dalla pandemia” ha aggiunto. Leggi anche —> Vaccino Covid: le prime vaccinazioni Italiane Leggi anche —> Scuole e coronavirus: riaperture quasi certe il 7 gennaio In questo lungo periodo di ...

chetempochefa : “È normale che esista la paura, in ogni uomo, l'importante è che sia accompagnata dal coraggio.' - Il #19gennaio… - RaiRadio2 : «Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola» Il #19gennaio di 81 anni fa nasceva… - Giorgiolaporta : Non possiamo votare, scendere in piazza, svegliarci senza la paura di essere stati eliminati dai social. Non possia… - MilanWorldForum : Il Milanic ora fa paura. E Allegri su Mandzukic... -) - MilanWorldForum : Il Milanic ora fa paura. E Allegri su Mandzukic... -) -

Ultime Notizie dalla rete : …fa paura Covid in Brasile, il collasso di Manaus: «Qui il virus è mutato, siamo senza più ossigeno» Corriere della Sera