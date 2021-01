Fa licenziare dipendente per il furto di due pagnotte. Il sindacato: "Vendetta di ex dirigente accusato di razzismo" (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A denunciare il lavoratore afghano, l'ex amministratore della ditta per cui lavorava, che in passato si era rivolto a collaboratori extracomunitari con frasi del tipo: "Tu magnavi le cavallette e oggi stai qua". "Comportamenti vergognosi, difficili da sdradicare" Leggi su repubblica (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A denunciare il lavoratore afghano, l'ex amministratore della ditta per cui lavorava, che in passato si era rivolto a collaboratori extracomunitari con frasi del tipo: "Tu magnavi le cavallette e oggi stai qua". "Comportamenti vergognosi, difficili da sdradicare"

Ultime Notizie dalla rete : licenziare dipendente Non è così facile licenziare un dipendente che non vuole vaccinarsi. Sosteniamo la scienza senza perdere la certezza del diritto Open Hotel francesi in difficoltà: Accorinvest e Hyatt pronti a licenziare centinaia di dipendenti

La crisi starebbe mettendo in seria difficoltà il settore alberghiero francese, tanto che alcuni gruppi stanno pensando a cospicui piani di licenziamento ...

Il Covid sta spazzando via i ristoranti? Tracollo del 66,8%, peggio solo il turismo

A Milano ha chiuso lo storico Paper Moon a pochi passi da Piazza San Babila aperto nel ‘77 da Pio Galligani e dalla moglie Enrica del Rosso. Poi è stata la volta di Filippo La Mantia con la chiusura d ...

La crisi starebbe mettendo in seria difficoltà il settore alberghiero francese, tanto che alcuni gruppi stanno pensando a cospicui piani di licenziamento ...

A Milano ha chiuso lo storico Paper Moon a pochi passi da Piazza San Babila aperto nel '77 da Pio Galligani e dalla moglie Enrica del Rosso. Poi è stata la volta di Filippo La Mantia con la chiusura d ...