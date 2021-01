F1 | Domenicali | “Prudente ottimismo per il calendario L’obiettivo è di correre tutti i GP”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) “C’è unper questoa 23 gare. Siamo in contatto congli organizzatori e, al di là delle restrizioni dei singoli paesi e dello slittamento della gara inaugurale in Australia a novembre,è dii GP. Posso anticipare, al netto di una formalizzazione che deve ancora esserci, che le gare partiranno alle 14, alle 15 o alle 17. L’ora piena, insomma, e non alle 14.10, 15.10 eccetera”. Queste le parole del CEO della Formula 1, Stefano, in un’intervista ai microfoni di Sky Sport. SportFace.