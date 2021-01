F1 2021: l’Alfa Romeo presenterà la nuova monoposto a Varsavia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il 23 marzo comincerà ufficialmente la stagione 2021 del Mondiale di Formula 1. Prima del via da Melbourne si aspetta di conoscere quali saranno le nuove versioni delle varie vetture partecipanti. Tra queste c’è l’Alfa Romeo, che alzerà il sipario sulla monoposto 2021 tra poco più di un mese (22 febbraio) a Varsavia. La nuova monoposto si chiamerà Alfa Romeo Racing C41 e verrà presentata nella capitale polacca. Non sono ancora noti l’ora ed il luogo della presentazione, che verranno comunicati in prossimità dell’evento. Ci sarà ovviamente la partecipazione anche dei due piloti, Kimi Raikkonen ed Antonio Giovinazzi. In casa Alfa Romeo si è deciso dunque per la continuità, confermando il finlandese e l’italiano alla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il 23 marzo comincerà ufficialmente la stagionedel Mondiale di Formula 1. Prima del via da Melbourne si aspetta di conoscere quali saranno le nuove versioni delle varie vetture partecipanti. Tra queste c’è, che alzerà il sipario sullatra poco più di un mese (22 febbraio) a. Lasi chiamerà AlfaRacing C41 e verrà presentata nella capitale polacca. Non sono ancora noti l’ora ed il luogo della presentazione, che verranno comunicati in prossimità dell’evento. Ci sarà ovviamente la partecipazione anche dei due piloti, Kimi Raikkonen ed Antonio Giovinazzi. In casa Alfasi è deciso dunque per la continuità, confermando il finlandese e l’italiano alla ...

Agenzia_Ansa : Tavares presenta #Stellantis 'Entro l'anno 39 veicoli elettrificati, sosterremo il rilancio di Alfa e Maserati'… - AndreaImondi : RT @motorionline: L'Auto dell'Anno 2020 per Jeremy #Clarkson? Una scelta molto particolare ---> - quattroruote : #F1, l'Alfa Romeo presenterà la nuova C41 a Varsavia il prossimo 22 febbraio --> - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: L'Auto dell'Anno 2020 per Jeremy #Clarkson? Una scelta molto particolare ---> - ducachef : RT @motorionline: L'Auto dell'Anno 2020 per Jeremy #Clarkson? Una scelta molto particolare ---> -